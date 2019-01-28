Остались жена и двое детей: 27-летний рабочий погиб на ВГОКе в Нижнем Тагиле

Несчастный случай произошёл около 16:00 часов на участке дробления Высокогорского обогатительного цеха. По информации сотрудников ВГОКа, произошло нарушение техники безопасности.

Они ставили натяжной ролик в хвосте конвейера, конвейер стоял, там фабрика на ремонте. Он залез на холостую, отжал ногами, чтобы приподнять её. В этот момент ремонтники дошли до электриков и сдали бирку – то, что всё, конвейер можно запускать, рассказал информатор в беседе с TagilCity.ru.

В результате этого молодого человека затянуло в конвейер, где он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как стало известно от работников ВГОКа, 9 января произошёл аналогичный случай: мужчина, работая на конвейере, получил открытый и два закрытых перелома руки.