Отравились газом: отец и три сына погибли на рыбалке в Черемшанке под Нижним Тагилом

Известно, что мужчины ушли на рыбалку 26 января, а утром 27 января перестали выходить на связь. Позже их тела обнаружили в палатке. По предварительной версии следствия, рыбаки погибли от отравления угарным газом – в палатке была газовая горелка. По факту происшествия проводится доследственная проверка.