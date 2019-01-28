Отравились газом: отец и три сына погибли на рыбалке в Черемшанке под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:30ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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27 января в районе Черемшанки под Нижним Тагилом в палатке были обнаружены тела мужчин – отца и его трех взрослых сыновей, которые накануне отправились на рыбалку. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что мужчины ушли на рыбалку 26 января, а утром 27 января перестали выходить на связь. Позже их тела обнаружили в палатке. По предварительной версии следствия, рыбаки погибли от отравления угарным газом – в палатке была газовая горелка. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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Доследственная проверка проводится следственным отделом СКР по Свердловской области по городу Заречный. Тела найдены в палатке. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Сейчас тела мужчин отправлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти.
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