Тело погибшего прапорщика нашли в Екатеринбурге

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49-летнего военнослужащего воинской части № 34081 на Уралмаше с огнестрельным ранением обнаружили 25 января 2019 года.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге 49-летний военнослужащий, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Тело с огнестрельным ранением старшины роты 29 отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты нашли 25 января 2019 года.
Погибшему прапорщику оставалось дослужить до пенсии еще 5 месяцев. У военнослужащего остались жена и трое детей. По факту происшествия организована проверка, сообщает «УралИнформБюро».
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