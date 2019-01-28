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Врач в Камышлове приговорена к 2 годам ограничения свободы за пробитый пищевод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Doctor 650534 1920

Врач в Камышлове приговорена к 2 годам ограничения свободы за пробитый пищевод

Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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