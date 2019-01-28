Врач в Камышлове приговорена к 2 годам ограничения свободы за пробитый пищевод
Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Камышлове врач анестезиолог-реаниматолог признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью пациентке во время проведения операции на трахею.
В 2017 году в ходе проведения операции врач повредила стенку пищевода пациентке. Следствие доказало, что врач не учла неблагоприятные факторы при проведении операции, а также неправильно ввела ларингоскоп и интубационную трубку, в результате чего трубка попала не в трахею, а в пищевод, повредив его стенку.
Свою вину женщина не признала. Суд также учел, что врач имеет достаточный опыт работы (20 лет) и могла предвидеть последствия.
Врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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