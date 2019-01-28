Врач в Камышлове приговорена к 2 годам ограничения свободы за пробитый пищевод

В 2017 году в ходе проведения операции врач повредила стенку пищевода пациентке. Следствие доказало, что врач не учла неблагоприятные факторы при проведении операции, а также неправильно ввела ларингоскоп и интубационную трубку, в результате чего трубка попала не в трахею, а в пищевод, повредив его стенку.