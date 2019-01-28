Жильцы 16-этажки эвакуированы в Екатеринбурге из-за горевшего в подъезде мусора

По сообщению регионального ГУ МЧС, 28 января в 05:34 утра в противопожарную службу города Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании. В подъезде муниципального 16-этажного дома по улице Ракетная горел мусор. Пожар возник на лестничной площадке 11 этажа. Несмотря на площадь пожара в 2 квадратных метра, угарный газ представлял опасность для жителей подъезда.