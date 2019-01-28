Жильцы 16-этажки эвакуированы в Екатеринбурге из-за горевшего в подъезде мусора
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за горящего мусора на 11 этаже 16-этажного дома в Екатеринбурге эвакуировали 50 жильцов, в том числе 10 детей.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению регионального ГУ МЧС, 28 января в 05:34 утра в противопожарную службу города Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании. В подъезде муниципального 16-этажного дома по улице Ракетная горел мусор. Пожар возник на лестничной площадке 11 этажа. Несмотря на площадь пожара в 2 квадратных метра, угарный газ представлял опасность для жителей подъезда.
Для ликвидации пожара и эвакуации людей прибыли 5 пожарных автомобилей и 18 сотрудников МЧС. Среди жильцов дома (40 взрослых и 10 детей) пострадавших нет. Пламя потушено в течение двух минут, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Пожар в квартире пенсионера произошел минувшей ночью в Екатеринбурге: мужчину эвакуировали при помощи лестницы (ФОТО)
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей