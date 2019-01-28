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Жильцы 16-этажки эвакуированы в Екатеринбурге из-за горевшего в подъезде мусора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы 16-этажки эвакуированы в Екатеринбурге из-за горевшего в подъезде мусора

Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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