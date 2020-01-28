Команда баскетболистов из Нижнего Тагила вышла во второй раунд первенства России

Команда в четвертом матче первого раунда полуфинала первенства России по баскетболу одержала четвертую победу. Она сразилась с командой ДЮСШ № 3 им. А. Д. Мышкина из Екатеринбурга. Финальный счет игры составил 71:41.

В тагильском раунде принимают участие еще две команды — СШОР «Енисей» и СШОР «Красноярск» из Красноярска, а также СШОР № 8 из Челябинска и СШОР «Олимпиец» из Перми.

Тагильские спортсмены получили одну из трех путевок во второй раунд досрочно после третьей победы над СШОР «Олимпиец» из Перми.