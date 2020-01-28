В Ирбите 17-летний подросток погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, а квартира располагается на четвертом этаже пятиэтажного дома. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.

В результате взрыва, на время проверки 120 жильцов дома были эвакуированы в близлежащую школу.

В городе проводится заседание комиссии по Чрезвычайным ситуациям. Кроме того, о происшествии доложено главе Свердловской области Евгению Куйвашеву.

О происшествии в Ирбите, где 28 января вечером произошел хлопок в пятиэтажном жилом доме, доложено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Ситуация находится под контролем. В муниципалитете собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказали ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Следователи и полиция разбираются в причинах произошедшего. По факту гибели юноши Следственный комитет проводит проверку.

Кроме того, будет проверена семья, в которой воспитывался юноша.

По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.