В Ирбите 17-летний подросток погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме
В Ирбите в результате пожара погиб 17-летний подросток. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал хлопок, сообщает «Комсомольская правда».
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, а квартира располагается на четвертом этаже пятиэтажного дома. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.
В результате взрыва, на время проверки 120 жильцов дома были эвакуированы в близлежащую школу.
В городе проводится заседание комиссии по Чрезвычайным ситуациям. Кроме того, о происшествии доложено главе Свердловской области Евгению Куйвашеву.
О происшествии в Ирбите, где 28 января вечером произошел хлопок в пятиэтажном жилом доме, доложено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Ситуация находится под контролем. В муниципалитете собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказали ТАСС в департаменте информационной политики региона.
Следователи и полиция разбираются в причинах произошедшего. По факту гибели юноши Следственный комитет проводит проверку.
Кроме того, будет проверена семья, в которой воспитывался юноша.
По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По словам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской Валерия Горелых, личность погибшего установили оперативно. Молодой человек 17 лет, учащийся местного учебного заведения. Родители подростка проживают в Екатеринбурге, а он был под присмотром бабушки. Ее в момент происшествия дома не было.