СК возьмет под свой контроль дело об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге
Вчера, 21:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Следователи Следственного комитета возьмут под свой контроль расследование уголовного дела об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает «Комсомольская правда».
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Как отмечают в ведомстве, для защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, а также с целью выяснения причин произошедшего, будет инициирован вопрос о передаче материалов дела из полиции.
Напомним, бригада скорой помощи прибыла на вызов к беременной женщине. У мужа пациентки с фельдшером произошел конфликт, в результате которого последний пострадал. Медик получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На место происшествия прибыли полицейские, но потерпевший сам обратился в органы. Участники конфликта дали показания.
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