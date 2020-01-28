В Екатеринбурге вновь «заминировали» суд и здание мэрии
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 января неизвестный сообщил о минировании нескольких объектов, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
«Заминированы» оказались здание городской администрации, арбитражного суда, несколько больниц. В настоящий момент на месте работают силовики, ведется обследование объектов.
Напомним, последний раз волна минирований прокатилась по Екатеринбургу 24 января. Наиболее часто «минируют» здание мэрии и арбитражного суда. В ходе проверок взрывных устройств не обнаружено.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей