В Екатеринбурге вновь «заминировали» суд и здание мэрии

«Заминированы» оказались здание городской администрации, арбитражного суда, несколько больниц. В настоящий момент на месте работают силовики, ведется обследование объектов.

Напомним, последний раз волна минирований прокатилась по Екатеринбургу 24 января. Наиболее часто «минируют» здание мэрии и арбитражного суда. В ходе проверок взрывных устройств не обнаружено.