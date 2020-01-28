В Нижнем Тагиле мужчина напал на инвалида во время застолья
23-летний житель Нижнего Тагила стал жертвой разбойного нападения. Потерпевший имеет психическое расстройство и инвалидность, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Тагильчанин познакомился с двумя мужчинами в питейном заведении и пригласил их в гости. Во время застолья он проговорился, что получает пенсию по инвалидности. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и потребовал у хозяина квартиры отдать деньги, а затем ударил потерпевшего несколько раз рукояткой ножа по голове.
Инвалид выбежал из квартиры и обратился за помощью к соседям. Он позвонил в полицию, на место был направлен находившийся поблизости наряд ППС. Мужчина в сопровождении полицейских вернулся в квартиру. Гости с места происшествия не скрылись, а продолжали застолье. Оба были задержаны и доставлены в отдел полиции.
По подозрению в совершении разбоя задержан 29-летний ранее судимый местный житель, он заключен под стражу. Его товарищ проходит по делу свидетелем.