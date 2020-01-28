В Самарской области депутата задержали по подозрению в организации убийства мужа
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: СУ СК РФ
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Депутат гордумы Чапаевска подозревается в приготовлении к убийству своего мужа, сообщает управление СКР по Самарской области.
44-летняя женщина решила завладеть деньгами и имуществом своего мужа. По версии следствия, она организовала убийство вместе со своей знакомой. 20 января они встретились с киллером. Женщины предложили ему 400 тысяч рублей. После того, как он согласился выполнить заказ, подозреваемые передали ему сведения о месте работе и жительства будущей жертвы.
Позднее депутат с подругой встретились с киллером еще раз для передачи аванса в размере 200 тысяч рублей. Однако были задержаны сотрудниками ФСБ.
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