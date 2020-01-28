В Самарской области депутата задержали по подозрению в организации убийства мужа

44-летняя женщина решила завладеть деньгами и имуществом своего мужа. По версии следствия, она организовала убийство вместе со своей знакомой. 20 января они встретились с киллером. Женщины предложили ему 400 тысяч рублей. После того, как он согласился выполнить заказ, подозреваемые передали ему сведения о месте работе и жительства будущей жертвы.