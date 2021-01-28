Печь не топили: в Нижнем Тагиле дача сгорела во время отсутствия хозяев

Вызов на пульт оператора поступил в 10.45. В Нижнем Тагиле на улице 1-е Фатеево загорелся жилой дом. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава. К 11.03 огонь был локализован, а спустя восемь минут спасатели устранили открытое горение. Позже они завершили разбор конструкций.