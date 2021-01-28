Печь не топили: в Нижнем Тагиле дача сгорела во время отсутствия хозяев

Печь не топили: в Нижнем Тагиле дача сгорела во время отсутствия хозяев

Сегодня, 19:49ПроисшествияPhoto: отдел надзорной деятельности МЧС
Утром 28 января в Нижнем Тагиле произошло возгорание жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов на пульт оператора поступил в 10.45. В Нижнем Тагиле на улице 1-е Фатеево загорелся жилой дом. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава. К 11.03 огонь был локализован, а спустя восемь минут спасатели устранили открытое горение. Позже они завершили разбор конструкций.

Владелец использовал дом в качестве дачи, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности. Два года назад мужчина пустил пожить своего безработного брата и его подругу. Зимой новые жильцы не топили печь и использовали два масляных обогревателя.

Пожар произошел, когда никого не было в помещении: мужчина гостил у брата, а женщина ушла в магазин. По возвращению она увидела, что дом был в дыму.

Как было предварительно установлено пожарными дознавателями, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.

Напомним, 28 января под Нижним Тагилом пожарные также потушили баню в поселке Черноисточинск.

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