В Екатеринбурге неизвестные дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру

В Екатеринбурге неизвестные дважды за неделю обокрали одну и ту же квартиру

Сегодня, 08:49ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге воры дважды за неделю украли имущество жильцов одной квартиры.

В столице Урала жильцы одной из квартир на улице Академика Шварца два раза пострадали от кражи, пишет E1.

Первое преступление произошло ночью с 6 на 7 января. Злоумышленники залепили глазки в дверях соседей и вскрыли перегородку. Они забрали одежду, инструменты и спортивный инвентарь. Часть похищенного воры спрятали на чердаке жилого дома.

Второй раз неизвестные наведались 14 января. В этот раз ими была вскрыта кладовка, откуда они забрали велосипед, электросамокат и спортивное снаряжение. В этот раз они «засветились» на камерах видеонаблюдения.

Совсем обнаглели. Пришли посреди дня, срезали дверь с петель. Вещи выносили через чердак и соседний подъезд. Нам позвонили с вахты и сказали, что прямо сейчас выносят велосипед. Как раз приехала полиция. Моя мать сразу же направилась к ним и сообщила, что можно задержать преступников, а стражи порядка даже не ускорили шаг, сообщила потерпевшая.

Кроме того, жительница отметила, что сотрудники полиции не изымали записи с видеокамер и оба раза ехали на вызов минимум полтора часа. Ущерб от преступления оценен в 300 тысяч рублей.

В МВД изданию рассказали, что по факту преступления заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение закона по данной статье грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, с 3 по 7 января в Екатеринбурге мужчина и женщина украли восемь велосипедов из дома, находящемся в охраняемом жилищном комплексе.

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