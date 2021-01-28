В Нижнем Тагиле автоинспекторы за три дня поймали 32 таксиста-нарушителя

В рамках профилактического мероприятия «Такси» было выявлено, что наиболее частыми нарушениями со стороны таксистов является перевозка пассажиров без специального разрешения, незаконная установка на автомобиль опознавательного знака «Такси», неправильное пересечение перекрестков и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.