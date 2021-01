В Нижнем Тагиле автоинспекторы за три дня поймали 32 таксиста-нарушителя

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в период с 25 по 27 января выявили 32 нарушения со стороны водителей такси, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В рамках профилактического мероприятия «Такси» было выявлено, что наиболее частыми нарушениями со стороны таксистов является перевозка пассажиров без специального разрешения, незаконная установка на автомобиль опознавательного знака «Такси», неправильное пересечение перекрестков и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Планируется, что мероприятия по проверке легковых такси будут продолжаться в дальнейшем. Напомним, 25 января в Свердловской области сотрудники ГИБДД в рамках рейда «Такси» зафиксировали 150 нарушений. На Урале инспекторы ГИБДД за день поймали 150 таксистов-нарушителей

