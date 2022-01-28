9-летняя школьница в Екатеринбурге выдумала похитителя мальчика и не пошла на танцы

«Без вести пропавшего» искали десятки полицейских. Место происшествия было оцеплено. Город начали прочесывать патрули. Но через некоторое время девочка призналась что насочиняла. Она не хотела идти на танцы и обманула маму, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.