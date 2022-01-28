9-летняя школьница в Екатеринбурге выдумала похитителя мальчика и не пошла на танцы

Инцидент произошел 27 января в Кировском районе Екатеринбурга. В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила о похищении мальчика.
Горожанке позвонила 9-летняя дочь. Она якобы увидела то, как неизвестный мужчина напал во дворе на мальчика, набросил на него мешок и унес.
«Без вести пропавшего» искали десятки полицейских. Место происшествия было оцеплено. Город начали прочесывать патрули. Но через некоторое время девочка призналась что насочиняла. Она не хотела идти на танцы и обманула маму, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники ПДН провели со школьницей профилактическую беседу.