Дважды ограбил и убил своего соседа выстрелом в голову из ружья свердловчанин

Житель Ивделя убил своего соседа выстрелом в голову из гладкоствольного ружья, но перед этим дважды его ограбил.

30-летний житель одного из поселков Ивделя обвиняется убийстве, краже с проникновением в жилище и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый проник в дом к своему соседу и похитил у него имущество на 18,5 тысячи рублей. С собой он прихватил оружие и боеприпасы. Еще через несколько месяцев он совершил вторую кражу уже на 40 тысяч рублей. В январе 2021 года обвиняемый из ружья выстрелил в голову пострадавшему. Поводом стала личная неприязнь, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого есть заболевание, из-за которого он не осознает свои действия и представляет угрозу для окружающих Поэтому ему требуются принудительные меры медицинского характера. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следователи в течение полугода искали подозреваемого, несмотря на то, что подозреваемого они установили сразу. Мужчина уже привлекался ранее за преступления сексуального характера в отношении ребенка, умышленное причинение тяжкого вреда и разбой. Неоднократно он привлекался и за кражи. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области Также он уточнил, что это уже не первый конфликт. Летом 2020 года обвиняемый и погибший встретились на дорожке в лесу. Гражданина сосед подозревал в краже мотоцикла «Иж». Горелых предположил, что владелец мотоцикла наставил ружье на оппонента и потребовал вернуть похищенное. Скорее всего, именно за это он решил отомстить. Долго следил за своей будущей жертвой, приобрёл для этих целей орудие преступления. Однажды, когда потерпевший возвращался из тайги, куда он ходил с санями за дровами, в него было произведено два выстрела, одна пуля попала в область груди, а второй выстрел подозреваемый произвёл целенаправленно в голову, чтобы не оставить своему обидчику шансов выжить, после чего хладнокровно скрылся, рассказывает Горелых. Он добавил, что мужчина в течение шести месяцев прятался в тайге. Однако в начале лета у него случился приступ заболевания и родственники увезли его в клинику Краснотурьинска, где в июле 2021 года его задержали. На данный момент мужчина находится под стражей.

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