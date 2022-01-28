Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле

Одному из задержанных 27 лет, другому 31 год. Мужчины не имеют российского гражданства, на территории страны они находятся нелегально. Однако это не помешало им арендовать автомобиль в Нижнем Новгороде и уехать на нем в Нижний Тагил, где они намеревались организовать продажу наркотиков.