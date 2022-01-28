Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле

Одному из задержанных 27 лет, другому 31 год. Мужчины не имеют российского гражданства, на территории страны они находятся нелегально. Однако это не помешало им арендовать автомобиль в Нижнем Новгороде и уехать на нем в Нижний Тагил, где они намеревались организовать продажу наркотиков.
Нижнетагильские полицейские получили ориентировку на машину Nissan, и далее передвижение наркосбытчиков отслеживалось по видеокамерам аппаратного комплекса «Безопасный город».
На Восточном шоссе иномарку остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра у одного из двух мужчин нашли мобильный телефон с хранящимися в нем координатами тайников с наркотиками. Водителя и пассажира доставили в полицейский участок. Отпираться от обвинений они не стали.
В результате проведенной операции на территории Нижнего Тагила найдено более 40 свертков с наркотиками, а на съёмной квартире одного из подозреваемых — электронные весы, фольга и скотч для упаковки порошка. Экспертиза показала, что это героин.
Масса содержимого свертков - 100 граммов, сообщили в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское». В случае суда каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.