Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле

Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле
Двух наркокурьеров из Нижнего Новгорода задержали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали двух иностранцев с наркотиками

На территории Нижнего Тагила задержаны двое иностранных граждан. Мужчин подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков путем размещения закладок в тайниках.

Одному из задержанных 27 лет, другому 31 год. Мужчины не имеют российского гражданства, на территории страны они находятся нелегально. Однако это не помешало им арендовать автомобиль в Нижнем Новгороде и уехать на нем в Нижний Тагил, где они намеревались организовать продажу наркотиков.

Нижнетагильские полицейские получили ориентировку на машину Nissan, и далее передвижение наркосбытчиков отслеживалось по видеокамерам аппаратного комплекса «Безопасный город».

На Восточном шоссе иномарку остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра у одного из двух мужчин нашли мобильный телефон с хранящимися в нем координатами тайников с наркотиками. Водителя и пассажира доставили в полицейский участок. Отпираться от обвинений они не стали.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

В результате проведенной операции на территории Нижнего Тагила найдено более 40 свертков с наркотиками, а на съёмной квартире одного из подозреваемых — электронные весы, фольга и скотч для упаковки порошка. Экспертиза показала, что это героин.

Масса содержимого свертков - 100 граммов, сообщили в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское». В случае суда каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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