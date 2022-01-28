Голодный уралец с ножом напал на посетителей магазина из-за холодной шаурмы

Голодный уралец с ножом напал на посетителей магазина из-за холодной шаурмы
Голодный уралец с ножом напал на посетителей магазина из-за холодной шаурмы
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина с ножом напал на посетителей продуктового магазина «Разливной» в Серове. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Мужчина взбесился из-за холодной шаурмы.

Четыре мужчины, стоявшие в очереди, поспорили между собой. Один из покупателей заказал шаурму. Сотрудники приготовили заказ, но еда показалась клиенту холодной, пишет издание «Глобус».

В результате он начал ругаться с работниками. Те, кто стоял в очереди, попытались успокоить разбушевавшегося покупателя, в результате скандал стал еще сильнее, рассказал директор охранного предприятия «Бастион-С» Виталий Постников.

Ссора покупателей произошла ночью 27 января. Охрану вызвали сотрудники магазина. Разгневанный покупатель взял разделочный нож с прилавка и ранил оппонентов. Одному он порезал лицо, а другому сделал глубокую рану руки. Пострадавшие были госпитализированы.

Остальные двое мужчин были отправлены в полицию для дачи показаний. Весь зал в магазине в итоге оказался залитым кровью, а товары разбросаны.

На данный момент в произошедшем разбирается полиция.

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