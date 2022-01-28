Голодный уралец с ножом напал на посетителей магазина из-за холодной шаурмы

Четыре мужчины, стоявшие в очереди, поспорили между собой. Один из покупателей заказал шаурму. Сотрудники приготовили заказ, но еда показалась клиенту холодной, пишет издание «Глобус».
В результате он начал ругаться с работниками. Те, кто стоял в очереди, попытались успокоить разбушевавшегося покупателя, в результате скандал стал еще сильнее, рассказал директор охранного предприятия «Бастион-С» Виталий Постников.
Ссора покупателей произошла ночью 27 января. Охрану вызвали сотрудники магазина. Разгневанный покупатель взял разделочный нож с прилавка и ранил оппонентов. Одному он порезал лицо, а другому сделал глубокую рану руки. Пострадавшие были госпитализированы.
Остальные двое мужчин были отправлены в полицию для дачи показаний. Весь зал в магазине в итоге оказался залитым кровью, а товары разбросаны.
На данный момент в произошедшем разбирается полиция.