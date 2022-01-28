Тагильчанин крал кошельки из карманов и сумок в общественном транспорте

Тагильчанин крал кошельки из карманов и сумок в общественном транспорте
Тагильчанин крал кошельки из карманов и сумок в общественном транспорте
Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: pixabay.com

В Нижнем Тагиле за серию краж ответит матерый карманник

Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинение в отношении местного жителя, промышлявшего кражами в общественном транспорте.

Тагилстроевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. По версии следствия, это матерый вор-карманник, совершавший осенью прошлого года кражи в общественном транспорте города.

«Добычей» бывшего уголовника были деньги и ценные вещи пассажиров. Преступления он совершал, как считают в прокуратуре, возвращаясь с работы на предприятии. Пользовался давкой и обшаривал карманы, сумки, пакеты. А 12 ноября 2021 года карманника скрутили трое мужчин-пассажиров. Они поймали вора с поличным и передали его полицейским.

По закону обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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