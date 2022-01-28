Тагильчанин крал кошельки из карманов и сумок в общественном транспорте

«Добычей» бывшего уголовника были деньги и ценные вещи пассажиров. Преступления он совершал, как считают в прокуратуре, возвращаясь с работы на предприятии. Пользовался давкой и обшаривал карманы, сумки, пакеты. А 12 ноября 2021 года карманника скрутили трое мужчин-пассажиров. Они поймали вора с поличным и передали его полицейским.