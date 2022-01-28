Младенец умер после столкновения такси с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

Месячный ребенок умер после столкновения легкового и грузового автомобиля на на 315 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». Также скончался водитель автомобиля, еще двое детей пострадали.

Авария произошла утром 28 января. По неизвестной причине, «Шевроле» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. В результате водитель «Шевроле» скончался на месте ДТП. В больницу была госпитализирована 22-летняя женщина и трое ее детей: месячный и девятилетний мальчики, а также пятилетнюю девочку. Самый младший из детей в больнице скончался. На данный момент женщина и пятилетняя девочка находятся в реанимации, а старший мальчик в травматологии. Установлено, что 49-летний водитель «Шевроле» имеет стаж вождения 7 лет. Он привлекался к административной ответственности 4 раза. Мужчина подрабатывал в такси. Он вез женщину с детьми в Челябинскую область. Фото: УГИБДД по Свердловской области В момент аварии мама и трое детей находились на заднем сидении — женщина в центре с младенцем на руках, а по бокам — дети. Пассажиры ухали без ремней безопасности. Также не использовались и детские удерживающие устройства. Легковое авто получило значительные механические повреждения, а младенец был найден практически в моторном отсеке. По предварительным данным, причиной аварии могло стать переутомление водителя. Водитель грузовика имеет стаж 15 лет. К административной ответственности он привлекался 6 раз. Он рассказал, что ехал из Екатеринбурга в Красноуфимск для разгрузки товара. Неожиданно на встречную полосу выехал автомобиль. Он пытался увернуться, но столкновения избежать не получилось.

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