Младенец умер после столкновения такси с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

Младенец умер после столкновения такси с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
Младенец умер после столкновения такси с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Месячный ребенок умер после столкновения легкового и грузового автомобиля на на 315 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». Также скончался водитель автомобиля, еще двое детей пострадали.

Авария произошла утром 28 января. По неизвестной причине, «Шевроле» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате водитель «Шевроле» скончался на месте ДТП. В больницу была госпитализирована 22-летняя женщина и трое ее детей: месячный и девятилетний мальчики, а также пятилетнюю девочку. Самый младший из детей в больнице скончался. На данный момент женщина и пятилетняя девочка находятся в реанимации, а старший мальчик в травматологии.

Установлено, что 49-летний водитель «Шевроле» имеет стаж вождения 7 лет. Он привлекался к административной ответственности 4 раза. Мужчина подрабатывал в такси. Он вез женщину с детьми в Челябинскую область.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

В момент аварии мама и трое детей находились на заднем сидении — женщина в центре с младенцем на руках, а по бокам — дети. Пассажиры ухали без ремней безопасности. Также не использовались и детские удерживающие устройства. Легковое авто получило значительные механические повреждения, а младенец был найден практически в моторном отсеке.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать переутомление водителя.

Водитель грузовика имеет стаж 15 лет. К административной ответственности он привлекался 6 раз. Он рассказал, что ехал из Екатеринбурга в Красноуфимск для разгрузки товара. Неожиданно на встречную полосу выехал автомобиль. Он пытался увернуться, но столкновения избежать не получилось.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиедтпсмертельное дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы