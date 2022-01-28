Не были пристегнуты: младенец погиб в ДТП с такси на трассе под Екатеринбургом

Такси, в котором ехала мать с тремя детьми, вылетело на встречку в лобовую с грузовиком на трассе «Екатеринбург-Пермь». В результате аварии погиб водитель легковушки и месячный ребенок, ехавший на руках матери. Еще двое детей не были пристегнуты ремнями безопасности.

Авария произошла утром 28 января на 315 километре трассы «Екатеринбург-Пермь». Как рассказали редакции в УГИБДД Свердловской области, водитель за рулем такси выехал на полосу встречного движения, после чего такси попало под грузовик. В результате аварии управлявший легковым автомобилем 49-летний мужчина погиб на месте ДТП. Стаж вождения таксиста составляет 7 лет, у него 4 штрафа за нарушение ПДД. Мужчина вез свердловчанку с детьми в Челябинскую область. Месячный малыш, которого пассажирка такси везла на руках, скончался в больнице. 22-летнюю женщину и ее двоих детей госпитализировали с различными травмами. По информации УГИБДД, свердловчанка с младенцем на руках сидела по центру заднего пассажирского сидения, еще двое детей — по бокам. Ни один из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности, дети перевозились без автокресел. Число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области выросло в 1,5 раза

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter