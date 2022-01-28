Под Екатеринбургом грузовик влетел в припаркованный трубовоз

На место происшествия выезжали полицейские, бригады скорой помощи и боевые расчеты МЧС. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в ДТП погибли два человека, это водитель и пассажир автомобиля «Хендай».
Предварительно установлено, что грузовик двигался в сторону Тюмени. Сидевший за рулем мужчина не объехал большегруз «Рено», и машина влетела в полуприцеп.
От удара «Хендай» получил множественные механические повреждения. Люди в кабине погибли. Водителем был мужчина 1990 года рождения. Личность пассажира пока устанавливается.
Водитель «Рено» пояснил, что ремонтировал машину на обочине, предварительно включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. Он ждал, когда ему привезут запасную деталь. В прицепе было 20 тонн труб разного диаметра, в грузовике «Хендай» — кеги и пустые пластиковые бутылки.
Движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают оперативные службы.