Под Екатеринбургом грузовик влетел в припаркованный трубовоз

Под Екатеринбургом грузовик влетел в припаркованный трубовоз
Под Екатеринбургом грузовик влетел в припаркованный трубовоз
Сегодня, 09:23ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом в дорожной аварии погибли два человека

Ранним утром 28 января на 246 километре трассы «Екатеринбург- Тюмень» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

На место происшествия выезжали полицейские, бригады скорой помощи и боевые расчеты МЧС. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в ДТП погибли два человека, это водитель и пассажир автомобиля «Хендай».

Предварительно установлено, что грузовик двигался в сторону Тюмени. Сидевший за рулем мужчина не объехал большегруз «Рено», и машина влетела в полуприцеп.

От удара «Хендай» получил множественные механические повреждения. Люди в кабине погибли. Водителем был мужчина 1990 года рождения. Личность пассажира пока устанавливается.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Водитель «Рено» пояснил, что ремонтировал машину на обочине, предварительно включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. Он ждал, когда ему привезут запасную деталь. В прицепе было 20 тонн труб разного диаметра, в грузовике «Хендай» — кеги и пустые пластиковые бутылки.

Движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают оперативные службы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьдтпгрузовые автомобилимассовое дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы