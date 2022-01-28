Под Екатеринбургом грузовик влетел в припаркованный трубовоз

Водитель «Рено» пояснил, что ремонтировал машину на обочине, предварительно включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. Он ждал, когда ему привезут запасную деталь. В прицепе было 20 тонн труб разного диаметра, в грузовике «Хендай» — кеги и пустые пластиковые бутылки.