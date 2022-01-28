Слова пациентки о нападении травматолога опровергли в больнице Екатеринбурга

В больнице опровергли нападение на екатеринбурженку

Больница № 36 в Екатеринбурге опубликовала видео конфликта с пациенткой. Ранее девушка сообщила, что из-за просьбы поменять дату на справке на нее напал врач-травматолог.

Однако руководство медучреждения рассказало свою версию инцидента. Там сообщили, что пришедшая в травмпунк свердловчанка была в неадекватном состоянии. Она потребовала переоформить лист нетрудоспособности и начала мешать другим пациентам. Также девушка нецензурно оскорбляла персонал больницы. Зайдя в кабинет неотложной помощи, свердловчанка начала снимать видео на телефон. Врач-травматолог попросил ее покинуть помещение, однако тогда девушка напала на него и охранника, сообщает Е1. На записи с больницы можно увидеть, как пациентку пытаются вывести, тогда она вырывается и пинает охранника. Потеряв равновесие, девушка падает на металлические стулья. В медицинском учреждении подчеркнули, что после заседания комиссия решила, что свердловчанка оклеветала врача-травматолога. Напомним, ранее пациентка рассказала, что врач перепутал дату выписки, поэтому ее нужно было поменять с 28 на 27 января. Принимающий медик сказала, что ее рабочий день подходит к концу, поэтому девушке нужно подойти к другому врачу, с которым и произошел конфликт. Травматолог обругал и напал на пациентку в Екатеринбурге

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