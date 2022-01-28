Слова пациентки о нападении травматолога опровергли в больнице Екатеринбурга

Слова пациентки о нападении травматолога опровергли в больнице Екатеринбурга
Слова пациентки о нападении травматолога опровергли в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: 1MI

В больнице опровергли нападение на екатеринбурженку

Больница № 36 в Екатеринбурге опубликовала видео конфликта с пациенткой. Ранее девушка сообщила, что из-за просьбы поменять дату на справке на нее напал врач-травматолог.

Однако руководство медучреждения рассказало свою версию инцидента. Там сообщили, что пришедшая в травмпунк свердловчанка была в неадекватном состоянии. Она потребовала переоформить лист нетрудоспособности и начала мешать другим пациентам. Также девушка нецензурно оскорбляла персонал больницы.

Зайдя в кабинет неотложной помощи, свердловчанка начала снимать видео на телефон. Врач-травматолог попросил ее покинуть помещение, однако тогда девушка напала на него и охранника, сообщает Е1. На записи с больницы можно увидеть, как пациентку пытаются вывести, тогда она вырывается и пинает охранника. Потеряв равновесие, девушка падает на металлические стулья.

В медицинском учреждении подчеркнули, что после заседания комиссия решила, что свердловчанка оклеветала врача-травматолога.

Напомним, ранее пациентка рассказала, что врач перепутал дату выписки, поэтому ее нужно было поменять с 28 на 27 января. Принимающий медик сказала, что ее рабочий день подходит к концу, поэтому девушке нужно подойти к другому врачу, с которым и произошел конфликт.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
больницатравманападениетравматизмЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы