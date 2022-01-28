Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью за звонок об угрозе в Кольцово

Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью за звонок об угрозе в Кольцово
Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью за звонок об угрозе в Кольцово
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбуржец попал под уголовную статью за звонок об угрозе в аэропорту

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения мужчине, который сообщил об угрозе в свердловском аэропорту Кольцово.

Телефонный звонок поступил на единый экстренный номер «112». Неизвестный мужчина сообщил, что людям в терминале свердловского аэропорта Кольцово грозит опасность.

На место происшествия были направлены оперативные службы. Сотрудники полиции проверили помещения и не нашли никаких взрывных устройств.

Злоумышленника «вычислили» и задержали. Это 43-летний житель Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В момент совершения пративозаконных действий он был пьян.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд отправил фигуранта под подписку о невыезде.

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Екатеринбург
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Свердловская областьрегионЕкатеринбург
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