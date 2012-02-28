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Двух жителей района Кушва в Нижнем Тагиле задержали за торговлю наркотиками (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двух жителей района Кушва в Нижнем Тагиле задержали за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

28 февраля 2012, 17:31ПроисшествияВалерия Лошкарева
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