Двух жителей района Кушва в Нижнем Тагиле задержали за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

Операция по задержанию наркоторговцев проводилась фондом «Город без наркотиков» и нижнетагильским УВД в несколько этапов. Сначала полицейскими был задержан Кортев, который в ходе допроса признался, что покупает героин у своего знакомого цыгана, живущего по адресу Зеленстроевская, 32, в частном секторе района Кушва. По словам руководителя приемной «Города без наркотиков» в Нижнем Тагиле Евгения Хабарова, этот адрес давно был знаком фондовцам. Информация о том, что там торгуют героином, несколько раз поступала от жителей города. И теперь появилась возможность выйти на наркоторговца и взять его с поличным.

Задержание цыгана Комленкова оказалось успешным: при нем находилась приличная доза товара. При этом, героин был для мужчины не просто предметом сбыта: правоохранители сообщили, что он и сам употребляет наркотики. При этом Рустам никогда нигде не учился и не работал. По словам самого задержанного, он всю жизнь занимался тем, что сидел дома и ухаживал за скотиной. Правда, цыган обмолвился, что периодически подрабатывает, но конкретно занятие назвать не смог. Теперь он находится под арестом, теперь им будут заниматься следователи. По всей вероятности, что через некоторое время ему придется поменять не только род занятий, но и место жительства.