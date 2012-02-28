Начальники УМВД РФ по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу привлечены к ответственности за незаконные отказы в возбуждении уголовных дел

Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе нее вскрытымногочисленные факты укрытия сотрудниками полиции преступлений, в томчисле тяжких и особо тяжких, путем вынесения незаконных постановлений оботказе в возбуждении уголовных дел, фальсификации материаловдоследственных проверок, а также иные нарушения прав граждан на защитуот криминальных посягательств.

Прокурорами выявлено и отменено в общей сложности 3,73 тыс. незаконныхпостановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенныхсотрудниками полиции. По 1,33 тыс. выявленных криминальных эпизодов ужевозбуждены уголовные дела, в том числе по 435 фактам причинения побоев,422 кражам, 132 мошенничествам, 76 фактам незаконного оборотанаркотиков, 58 эпизодам изготовления и использования поддельныхдокументов, 26 грабежам, 18 угонам автотранспорта, а также другимпреступлениям.

По итогам проверки заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономареввнес начальнику Главного управления МВД Михаилу Бородину представление, вкотором, с учетом серьезности и массового характера вскрытых нарушенийзакона, потребовал дать жесткую оценку деятельности руководствагородских и районных подразделений полиции.

По результатам его рассмотрения привлечены к дисциплинарнойответственности 60 должностных лиц Главного управления МВД РФ поСвердловской области, занимающих руководящие должности, в том численачальники УМВД России по Екатеринбургу, межмуниципального УМВД России«Нижнетагильское» и их заместители, начальники 13 отделов полиции, 25заместителей начальников отделов полиции и 11 руководителейподразделений территориальных отделов полиции.