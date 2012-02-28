В Нижнем Тагиле Тойота врезалась в пассажирскую Газель
28 февраля 2012, 10:09Происшествия
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27 февраля в 17.55 водитель автомобиля Тойота-Лендкрузер 100, мужчина 1979 года рождения, двигаясь по ул. Красногвардейской, допустил наезд на стоящую Газель.
В результате ДТП пассажиры Газели получили травмы: у мужчины 1987 г. р.ушиб левого бедра, у девочки 1999 г. р. ушиб правой ключицы. Послеоказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ № 4 отпущены домой.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причине несоответствияскорости движения конкретным условиям, сообщает нижнетагильскоеотделение пропаганды ГИБДД.
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