В Нижнем Тагиле Тойота врезалась в пассажирскую Газель

В результате ДТП пассажиры Газели получили травмы: у мужчины 1987 г. р.ушиб левого бедра, у девочки 1999 г. р. ушиб правой ключицы. Послеоказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ № 4 отпущены домой.