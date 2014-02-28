В Нижнем Тагиле трамвай сбил человека рядом с УВЗ: у мужчины травма головы (ФОТО)
28 февраля 2014, 11:00Происшествия
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Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле произошло очередное нестандартное ДТП с участие общественного транспорта: под колесами трамвая пострадал человек. Случилось это в Дзержинском районе у Уралвагонзавода, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД.
В 20:25 часов, мужчина 1971 года рождения, переходивший трамвайное полотно по ходу движения трамвая в неустановленном месте, попал под трамвай. Рельсовым транспортом управляла женщина 1974 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил ушибленную травму головы и общее переохлаждение. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
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Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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