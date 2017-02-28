11 человек эвакуировались через окно при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Сегодня утром в одной из квартир на 2-м этаже жилого дома в Екатеринбурге произошло возгорание. Была вызвана пожарная служба.

Оперативно прибывшие на место ЧП огнеборцы организовали эвакуацию людей из здания. 15 человек смогли выйти из дома по лестницам, 11 человек были эвакуированы через окна с помощью специальных устройств - трехколенных лестниц. Среди них были трое детей.

Огонь на 30 кв. м. был быстро локализован. Были проведены проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате грамотных действий пожарных никто не пострадал.