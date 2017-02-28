90 человек эвакуированы из ЦГБ №1 в Екатеринбурге из-за задымления (ФОТО)

Сотрудники больницы начали эвакуацию еще до приезда пожарных расчетов, пишет E1.ru. Силами врачей и медсестер были эвакуированы пациенты из терапии. Сообщается, что всего было выведено из здания 82 пациента, восемь из которых – лежачие больные. Еще восемь человек – сотрудники ЦГБ №1.