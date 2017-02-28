90 человек эвакуированы из ЦГБ №1 в Екатеринбурге из-за задымления (ФОТО)
28 февраля 2017, 08:10Происшествия
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В ЦГБ №1 в Екатеринбурге накануне произошло короткое замыкание электрощита. По этой причине дымом оказались затянуты шестой и седьмой этажы лечебного учреждения.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники больницы начали эвакуацию еще до приезда пожарных расчетов, пишет E1.ru. Силами врачей и медсестер были эвакуированы пациенты из терапии. Сообщается, что всего было выведено из здания 82 пациента, восемь из которых – лежачие больные. Еще восемь человек – сотрудники ЦГБ №1.
В ЧС никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны после проверки проветрили помещения и разрешили эвакуированным вернуться в здание. На место, добавим, выезжали 17 пожарных на пяти спецмашинах.
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Фото: E1.ru
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