Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром на перекрёстке улиц Фрунзе и Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сейчас дорога на этом подъёме скользкая и большегрузы не всегда могут сразу тронуться с места так как колёса имеют плохое сцепление с дорогой. Поэтому у грузовика появляется необходимость немного отъехать назад и потом уже продолжить движение вперёд. Как правило, близко подъехавшие сзади водители оказываются в «слепой зоне» большегруза. Стоящая сзади Honda оказалась слишком близко и грузовик отбойником задел автомобиль пояснила редакции TagilCity.ru свидетельница ДТП.