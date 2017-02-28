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Снежно-ледяные глыбы массово начали сходить с крыш многоквартирных домов Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снежно-ледяные глыбы массово начали сходить с крыш многоквартирных домов Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

28 февраля 2017, 17:20ПроисшествияЕкатерина Малых
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