Сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила за взятку 70 тысяч рублей получил миллионный штраф и 6 лет колонии

Осужденный в минувшем году при осуществлении проверки зубной клиники в Верхнем Тагиле закрыл глаза на многочисленные нарушения за взятку в 20 тыс. руб. Аналогичный инцидент произошел позже при проверке аптеки в Верхнем Тагиле. Не заметить нарушения чиновнику помогла взятка в размере 50 тыс. руб.