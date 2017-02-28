Сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила за взятку 70 тысяч рублей получил миллионный штраф и 6 лет колонии
28 февраля 2017, 10:45Происшествия
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Бывший специалист Нижнетагильского отдела управления РПН по Свердловской области Сергей Кондратьев осужден на 6 лет лишения свободы за взятку в 70 тыс. руб.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо этого мужчина заплатит штраф в размере 1 млн. 200 тыс. руб., пишет «Между строк».
Осужденный в минувшем году при осуществлении проверки зубной клиники в Верхнем Тагиле закрыл глаза на многочисленные нарушения за взятку в 20 тыс. руб. Аналогичный инцидент произошел позже при проверке аптеки в Верхнем Тагиле. Не заметить нарушения чиновнику помогла взятка в размере 50 тыс. руб.
На момент следственных мероприятий по данным фактам мужчина находился под стражей. Приговор обвиняемому вынесен накануне и пока не вступил в законную силу.
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