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Сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила за взятку 70 тысяч рублей получил миллионный штраф и 6 лет колонии
Сюжеты:
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Сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила за взятку 70 тысяч рублей получил миллионный штраф и 6 лет колонии

28 февраля 2017, 10:45Происшествия
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