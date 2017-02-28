Ветеран Великой Отечественной войны выбросился из окна предположительно из-за смерти супруги в Екатеринбурге (ФОТО)

Вчера около 14:30, дети возвращались из школы и заметили лежащего на снегу пожилого человека. Живой он или нет, выяснить они не успели и, подняв глаза, увидели открытое окно в ближайшем доме.

Хотели сообщить об этом в полицию и скорую, но сотрудники реанимации уже подъезжали к месту ЧП. Медики накрыли тело пленкой. Стало ясно: человек мертв. Прибыла и полиция.

Как разъясняет ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области В. Н. Горелых, погибшим оказался 90-летний ветеран ВОВ. Недавно он потерял супругу, с которой прожил более 60 лет. После осмотра квартиры полицейские установили, что криминала в смерти мужчины нет. Предположительно, он совершил суицид в связи с недавней смертью жены.

После проведения судебно-медицинской экспертизы будут установлены точные обстоятельства и причины смерти пожилого человека.

Фото: пользователь Instagram @theisspirt