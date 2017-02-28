Жительница Сухого Лога получила 11,5 лет колонии за убийство сожителя

Как сообщает СК по Свердловской области, убийство произошло на улице Милицейской в Сухом Логу в квартире погибшего.

Женщина покинула место преступления, и тело погибшего пролежало в квартире сутки, до момента обнаружения его родственниками. Изучив круг общения убитого, следователи вышли на его сожительницу и вскоре ее задержали.

Оказалось, что женщина в 2014 году освободилась из тюрьмы. Она отбывала наказание за убийство соседки.

Рецидивистка осуждена по ч.1 ст.105 УК РФ на 11 лет и 6 мес. С отбыванием наказания в колонии общего режима.