Банда мошенников в Екатеринбурге зарабатывала на компенсациях за фиктивные ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге была задержана банда из 6 человек, подозреваемых в ряде мошеннических действий в сфере страхования автомобилей.

По данным представителя областного МВД Валерия Горелых, мошенники подавали в страховые компании поддельные документы о фиктивных ДТП. Так они незаконно получали денежные компенсации с агентов, чем нанесли ущерб нескольким компаниям.

Поимка подозреваемых проводилась в ходе спецоперации совместно с бойцами Росгвардии. По местам жительства задержанных прошли обыски. Полицейские изъяли улики, в том числе отчетность о том, что задержанные финансировали находящихся под арестом криминальных лиц.

Возбуждено уголовное дело, трое задержанных заключены под арест, остальные до суда останутся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет тюремного заключения.

Фото: В.Н. Горелых