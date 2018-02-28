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Молодая мама 3-месячного ребенка покончила с собой в Каменск-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодая мама 3-месячного ребенка покончила с собой в Каменск-Уральском

28 февраля, 12:00Происшествия
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