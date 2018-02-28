Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге назначен год обязательных работ (ФОТО)
28 февраля, 14:30Происшествия
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Белорусский активист был задержан 7 ноября 2017 года за попытку поджога екатеринбургского памятника Ельцину.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Молодой человек, житель Белоруссии и член национал-большевистской группировки, попытался поджечь памятник, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Охранники центра задержали его и передали сотрудникам полиции.
Как сообщает NGZT.ru, активиста признали виновным в совершении акта вандализма, назначив ему наказание в виде года исправительных работ.
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Фото NGZT.ru
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