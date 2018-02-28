Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге назначен год обязательных работ (ФОТО)

Инцидент произошел рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Молодой человек, житель Белоруссии и член национал-большевистской группировки, попытался поджечь памятник, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Охранники центра задержали его и передали сотрудникам полиции.