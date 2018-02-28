Пьяный свердловчанин забил насмерть поленом сожителя своей матери

В ночь на 21 июня 2017 года 48-летний житель села в Ирбитском районе Свердловской области, будучи в нетрезвом состоянии, поругался с сожителем своей матери.

Мужчина обвинил подсудимого в том, что тот нигде не работает и регулярно выпивает. Разозлившись из-за обвинений, 48-летний злоумышленник схватил полено, которое лежало в доме, и несколько раз ударил оппонента по голове.

Пострадавший был госпитализирован с повреждением черепа, но позже скончался в больнице от полученной травмы. По информации следственного комитета РФ по Свердловской области, теперь по решению суда злоумышленнику предстоит 8 лет и 2 месяца отбывать наказание в колонии строгого режима.