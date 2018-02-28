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Трёхлетний ребёнок насмерть замёрз ночью на улице в Красноярском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трёхлетний ребёнок насмерть замёрз ночью на улице в Красноярском крае

28 февраля, 08:30Происшествия
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