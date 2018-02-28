Трёхлетний ребёнок насмерть замёрз ночью на улице в Красноярском крае

Родители погибшего малыша проснулись утром и не обнаружили ребенка дома. Начались поиски, к которым были привлечены сожитель и соседи. Следы вели к одному из домов неподалёку. На веранде местные жители обнаружили тело ребенка.

Малыш без обуви и одежды, вероятно, бродил по окрестностям и, не найдя своего дома, добрался до соседнего участка. В этот дом он самостоятельно попасть не смог из-за запертой двери. Стало известно, что ребёнок страдал лунатизмом: летом он дважды уходил из дома в ночное время.