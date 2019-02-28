Двое тагильчан приговорены к исправительным работам за дачу взятки полицейскому

На предприятие, владельцем которого является тагильчанин, был составлен административный протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санэпидблагополучия населения.

Предпринимателя вызвали в полицию. В отдел МВД тагильчанин явился со своим работником. Сотрудник попытался передать с документами пять тысяч рублей для того, чтобы материалы административного дела не были переданы в Роспотребнадзор. Полицейский сообщил о факте правонарушения руководству.