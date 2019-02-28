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Пострадавшая умерла: жительница Невьянска обвиняется в избиении соседки поленом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавшая умерла: жительница Невьянска обвиняется в избиении соседки поленом

Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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