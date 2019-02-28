Пострадавшая умерла: жительница Невьянска обвиняется в избиении соседки поленом
Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Жительница Невьянского района предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
23 февраля 2019 года две женщины распивали спиртосодержащие напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт. Одна из женщин взяла полено и нанесла не менее двух ударов по голове подруги. Из-за полученной травмы пострадавшая умерла.
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Злоумышленница взята под стражу, заведено уголовное дело, информирует СУ СК России по региону.
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