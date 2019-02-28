Трое мужчин отравились газом на парковке овощебазы в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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Попытка согреться при помощи газа закончилась для трёх мигрантов отравлением и госпитализацией. Один из них находится в коме, два других в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл на парковке 4-ой овощной базы.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 27 февраля в вагончике, расположенном на стоянке вблизи овощебазы №4, трое мужчин решили согреться при помощи баллона с газом (как позже установили газовики, это был пропан). В результате всех доставили в больницу с отравлением – один человек в коматозном состояний, двое других в тяжёлом.
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На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает E1.ru.
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