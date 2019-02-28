Трое мужчин отравились газом на парковке овощебазы в Екатеринбурге

Утром 27 февраля в вагончике, расположенном на стоянке вблизи овощебазы №4, трое мужчин решили согреться при помощи баллона с газом (как позже установили газовики, это был пропан). В результате всех доставили в больницу с отравлением – один человек в коматозном состояний, двое других в тяжёлом.