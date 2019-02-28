Жительница Нижнего Тагила убила ревнивого сожителя 27 ударами ножа

Полицейские обнаружили труп 68-летнего мужчины в одном из домов по улице Правды в Нижнем Тагиле в сентябре 2018 года. У погибшего были множественные колото-резаные раны туловища, шеи, головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ), по которой тагильчанке грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально психологи установили, что женщина в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта. Следователи этому не поверили и смогли опротестовать результаты экспертизы.

Первая судебно-психиатрическая экспертиза постановила, что тагильчанка находилась в состоянии аффекта. Однако при повторном исследовании в областной психиатрической больнице эксперты признали, что женщина в состоянии душевного волнения не была, рассказал TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.

Следователи не стали переквалифицировать уголовное дело на статью «Убийство в состоянии аффекта» (ст. 107 УК РФ), по которой женщина могла бы получить всего три года лишения свободы.