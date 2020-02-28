Семейная пара тагильчан обвиняется в хищении миллиона при постройке дома для сирот

В ходе следствия установлено, что в декабре 2013 года из регионального бюджета были выделены 85 миллионов рублей на возведение дома в Краснотурьинске для детей-сирот. Обвиняемая в тот период времени владела компаниями ООО «Стройреконструкция» и «Стройавтоматизация-НТ».

Обе организации семейная пара использовала для подписания госконтракта с «Фондом жилищного строительства» Свердловской области для участия в строительстве. Затем обвиняемые, предоставив фиктивные акты о выполненных работах, получили из областного бюджета более одного миллиона рублей.