Семейная пара тагильчан обвиняется в хищении миллиона при постройке дома для сирот
В Нижнем Тагиле муж и жена обвиняются в мошеннических действиях, в ходе которых был похищен миллион рублей. Средства были выделены на постройку дома для детей-сирот, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе следствия установлено, что в декабре 2013 года из регионального бюджета были выделены 85 миллионов рублей на возведение дома в Краснотурьинске для детей-сирот. Обвиняемая в тот период времени владела компаниями ООО «Стройреконструкция» и «Стройавтоматизация-НТ».
Обе организации семейная пара использовала для подписания госконтракта с «Фондом жилищного строительства» Свердловской области для участия в строительстве. Затем обвиняемые, предоставив фиктивные акты о выполненных работах, получили из областного бюджета более одного миллиона рублей.
На супругов заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Его материалы направлены в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.