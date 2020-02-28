В Верхней Салде задержан «смотрящий» по подозрению в мошенничестве с квартирами

Операция задержания проводилась сотрудниками ОБОП и СОБР Росгвардии.

Утром 26 февраля в его доме прошли обыски. Добровольно открывать двери Кузнецов отказался. В разработке правоохранительных органов он находился в течение пяти лет.

В 2000-х годах Кузнецов организовал группировку. Ее члены входили в контакт с собственниками квартир, у которых были долги за коммунальные услуги. Это люди, страдающие алкоголизмом, попавшие в сложную жизненную ситуацию, инвалиды. Впоследствии они обманным путем завладевали собственностью и оставляли бывших собственников ни с чем.

По неофициальным данным, Кузнецов «крышевал» торговцев самогоном и других предпринимателей. Так как он находился в статусе «смотрящего», оперативники на него обращали особое внимание. Им удалось собрать необходимые доказательства для возбуждения восьми уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

На этом основании 26 февраля оперативники провели обыски в домах самого Владимира Кузнецова и его сообщников. Правоохранители изъяли расписки, документы и ноутбуки. Расследованием дела занимаются сотрудники областного следственного управления. 29 февраля для Кузнецова судом будет избрана мера пресечения.