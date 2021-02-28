Девушка пробила головой лобовое стекло при ДТП в Екатеринбурге

Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге водитель Subaru проехал на «красный» и устроил массовое ДТП. В результате он столкнулся с автомобилем ГАЗель, который отбросила на три транспортных средства — Lada, Opel и Kia. Четверо были госпитализированы, один из пассажиров ГАЗели попал в больницу с проломленным черепом. В ГИБДД рассказали, что у водителя «Субару» имелись признаки алкогольного опьянения.