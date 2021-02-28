Девушка пробила головой лобовое стекло при ДТП в Екатеринбурге

Происшествие случилось 28 февраля в 02.30 на пересечении улицы Ильича с проспектом Космонавтов. Автомобиль Lada Granta, под управлением водителя 1999 года рождения, совершал маневр разворота и не уступил дорогу «Шевроле Авео». В результате иномарка врезалась в заднюю пассажирскую дверь отечественного автомобиля, пишет E1.
Оба транспортных средства получили механические повреждения. На фотографии видно, что у «Шевроле» дверь от удара была вмята внутрь салона автомобиля.
Из-за столкновения в Chevrolet сработали подушки безопасности. Как рассказали изданию очевидцы, девушка-пассажир Lada от удара пробила лобовое стекло автомобиля. Её госпитализировали с сотрясением головного мозга. Ушиб грудной клетки и ноги получила также пассажирка иномарки, но отказалась отправляться в больницу. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге водитель Subaru проехал на «красный» и устроил массовое ДТП. В результате он столкнулся с автомобилем ГАЗель, который отбросила на три транспортных средства — Lada, Opel и Kia. Четверо были госпитализированы, один из пассажиров ГАЗели попал в больницу с проломленным черепом. В ГИБДД рассказали, что у водителя «Субару» имелись признаки алкогольного опьянения.