Подозреваемые в избиении продавца магазина в Екатеринбурге попались бойцам Росгвардии

Двое подозреваемых в избиении продавца магазина в Екатеринбурге были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что мужчины уже находятся в розыске.

Происшествие случилось в торговой точке на улице Токарей. Из отдела полиции поступило сообщение, что в магазине происходит драка, передает E1 сообщение пресс-службы Росгвардии. На место была направлена группа задержания. У сотрудников они выяснили, что у двух посетителей и продавца возник конфликт. Началась драка и сотрудника магазина избили, из-за чего он был госпитализирован на «скорой». По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых — мужчин 20 и 30 лет. Позднее выяснилось, что они уже находились в розыске за нарушение закона. Напомним, 12 февраля стало известно о двух жителя Сысерти, которые избили оператора камеры фиксации нарушений на дороге и попали под суд, который назначил им наказание в виде обязательных работ. В Сысерти хулиганы избили оператора камеры дорожной фотофиксации и попали под суд

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