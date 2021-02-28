Подозреваемые в избиении продавца магазина в Екатеринбурге попались бойцам Росгвардии

Подозреваемые в избиении продавца магазина в Екатеринбурге попались бойцам Росгвардии

Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Двое подозреваемых в избиении продавца магазина в Екатеринбурге были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что мужчины уже находятся в розыске.

Происшествие случилось в торговой точке на улице Токарей. Из отдела полиции поступило сообщение, что в магазине происходит драка, передает E1 сообщение пресс-службы Росгвардии.

На место была направлена группа задержания. У сотрудников они выяснили, что у двух посетителей и продавца возник конфликт. Началась драка и сотрудника магазина избили, из-за чего он был госпитализирован на «скорой».

По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых — мужчин 20 и 30 лет. Позднее выяснилось, что они уже находились в розыске за нарушение закона.

Напомним, 12 февраля стало известно о двух жителя Сысерти, которые избили оператора камеры фиксации нарушений на дороге и попали под суд, который назначил им наказание в виде обязательных работ.

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Екатеринбург
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