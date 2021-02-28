Пострадали два человека: в Екатеринбурге вспыхнул пожар на газовой заправке

Пострадали два человека: в Екатеринбурге вспыхнул пожар на газовой заправке

Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
На газовой заправке на ЕКАД в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на десятом километре дороги. Там воспламенилась операторская будка на газовой автозаправочной станции.

В результате огонь распространился на 12 квадратных метров. В больницы были эвакуированы два человека.

В тушении возгорания приняли участие 20 сотрудников МЧС, которые прибыли на 8 пожарных машинах. Огонь был ликвидирован в течение 11 минут.

Напомним, 27 февраля стало известно, что в Нижнем Тагиле на Серовском тракте загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел около 03.00 по местному времени.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пожарЕКАДЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы