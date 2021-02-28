Пострадали два человека: в Екатеринбурге вспыхнул пожар на газовой заправке

На газовой заправке на ЕКАД в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на десятом километре дороги. Там воспламенилась операторская будка на газовой автозаправочной станции. В результате огонь распространился на 12 квадратных метров. В больницы были эвакуированы два человека. В тушении возгорания приняли участие 20 сотрудников МЧС, которые прибыли на 8 пожарных машинах. Огонь был ликвидирован в течение 11 минут. Напомним, 27 февраля стало известно, что в Нижнем Тагиле на Серовском тракте загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел около 03.00 по местному времени. Легковой автомобиль загорелся на трассе в Нижнем Тагиле

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