Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе. Тагильчанин был эвакуирован при помощи дыхательной маски.

Пожар случился около 14.00 в пятиэтажном доме на верхнем этаже, из-за чего житель Нижнего Тагила не мог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар потушен в течение двух минут,сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выяснилось, что в результате пожара никто из жильцов не пострадал. Причины возгорания сейчас уточняются.

Напомним, 26 февраля в ТЦ «DEPO» Нижнего Тагила произошло возгорание. Сотрудники торгового центра и посетители смогли самостоятельно эвакуироваться.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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