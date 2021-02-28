Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе. Тагильчанин был эвакуирован при помощи дыхательной маски.

Пожар случился около 14.00 в пятиэтажном доме на верхнем этаже, из-за чего житель Нижнего Тагила не мог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Пожар потушен в течение двух минут,сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Выяснилось, что в результате пожара никто из жильцов не пострадал. Причины возгорания сейчас уточняются. Напомним, 26 февраля в ТЦ «DEPO» Нижнего Тагила произошло возгорание. Сотрудники торгового центра и посетители смогли самостоятельно эвакуироваться. «Прибыло 10 пожарных расчетов»: посетители ТЦ «DEPO» были эвакуированы ночью в Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter